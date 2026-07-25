Knock ou le triomphe de la médecine Théâtre Rue de Belleville Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:00 – 22:00
Gratuit : non de 12 à 22€ Tout public
« Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ? »Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares sont les habitants du village de Saint-Maurice qui ne sont pas tombés malades. Entre farce bouffonne et comédie grinçante, Jules Romains nous livre une implacable satire des médecins et d’une société terrorisée par la maladie. Mise en scène de Régis FloresAvec Mathilde Banderly, Régis Flores, Mehdi Lecourt, Philippe Talaud et Flore Vannier-Moreau Pièce nommée aux Cyranos 2023 (Prix de la Fédération du Spectacle Indépendant) dans les catégories « Meilleur comédien premier rôle » et « Meilleure scénographie«« L’histoire est une satire de la condition humaine que les comédiens brillants aux gueules, voix et jeu inénarrables servent avec une belle énergie. La mise en scène qui ose montrer les coulisses est originale et quasiment cinégénique. Cette pièce d’anthologie est à voir d’urgence, et sans ordonnance ! » Ouest-France« La mise en scène revient à l’esprit original, remettant le talent comique de Romains, celui d’avoir croqué avec intelligence le portrait d’un charlatan. Revoir Knock dans une société si tracassée par sa santé donne un nouvel éclairage à l’œuvre. Un bon remède à la morosité. » Wik
Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100
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