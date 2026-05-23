Kokoroko Philharmonie de Paris Paris

Avec une grande décontraction, Kokoroko prouve qu’il y a une vie après un tube aussi populaire qu’« Abusey Junction », doux groove qui l’avait révélé en 2019. Depuis, l’octet londonien s’est forgé une solide réputation scénique, avec des concerts chaleureux qui ont notamment marqué deux éditions de Jazz à la Villette. Sa discographie n’est pas en reste, avec Could We Be More (2022) – merveille cuivrée parfaitement balancée entre l’énergie de l’afrobeat et la douceur d’un jazz aux teintes soul – et Tuff Times Never Last (2025). Sur ce deuxième album, le groupe fait le pari d’un optimisme radieux et d’une écriture plus resserrée et structurée, avec un groove toujours inspiré par les rythmes de l’afro-jazz et des chansons riches en voix et cuivres entremêlés. Paru en mars 2026, le EP live From Metropolis Studios restitue parfaitement l’énergie rayonnante du groupe sur scène.

En constant renouvellement, la scène londonienne est à nouveau à l’honneur sous la Grande Halle de La Villette, avec une révélation – le saxophoniste Venna et ses mélanges tout en souplesse – et une confirmation : le collectif Kokoroko, au top du groove.

Le dimanche 06 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T19:00:00+02:00_2026-09-06T23:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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