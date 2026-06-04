Konstantina Birrung Ngura | Belonging to Country Appartenir à la terre Arts d’Australie • Stephane Jacob Paris

Informations pratiques

La galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob a le plaisir de présenter Konstantina | Birrung Ngura – Belonging to Country, Appartenir à la terre , une exposition monographique consacrée à l’artiste aborigène Konstantina, femme Gadigal de la nation Eora. À travers son travail, Konstantina révèle la relation intime et vivante que son peuple entretient avec la terre, un territoire qui s’étend de l’actuel Opéra de Sydney jusqu’à South Head et Watsons Bay. Ses œuvres traduisent à la fois la mémoire ancestrale et une lecture contemporaine du paysage, mettant en lumière la continuité et la réinvention des savoirs ancestraux.

AVANT-PROPOS DE L’EXPOSITION

À travers sa pratique artistique, Konstantina explore le lien intime et durable entre les peuples aborigènes et leur territoire, révélant la continuité, le renouveau et la résilience culturelle des savoirs ancestraux.

Son langage visuel contemporain réinterprète les signes et le dot-painting traditionnels de ses ancêtres, proposant un récit moderne qui permet de mieux comprendre que les peuples des Premières Nations font partie intégrante du tissu social et environnemental de l’Australie. Guidée par un engagement profond envers la langue, la culture et l’histoire, Konstantina restitue des récits souvent occultés ou perturbés par la colonisation, offrant une lecture vivante et poétique des histoires Gadigal et établissant un dialogue entre mémoire, tradition et représentation du monde moderne.

Konstantina collabore actuellement avec le British Museum dans le cadre d’un projet de recherche consacré aux objets Gadigal conservés dans ses collections. Ce travail donnera lieu à une exposition prévue en 2027 à Londres, intitulée Gadigal Yilabara Wala – Gadigal Now and Then. Ces recherches nourrissent également sa pratique et inspirent certaines séries présentées dans l’exposition de la galerie.

Le titre de l’exposition renvoie directement à la relation profonde que les peuples aborigènes entretiennent avec leur territoire. En langue Gadigal, Ngura signifie le pays, la terre qui nourrit et soutient la vie, et Birrung évoque le sentiment d’appartenance et de connexion spirituelle au lieu.

Ensemble, ces termes expriment l’idée que le lien au pays dépasse la simple géographie : il est fondamental pour l’identité, la culture et la mémoire collective. L’exposition invite ainsi le visiteur à percevoir le territoire non seulement comme un espace physique, mais comme un système vivant de savoirs, de récits et de pratiques culturelles transmis de génération en génération.

Konstantina | Birrung Ngura – Belonging to Country invite ainsi le visiteur à comprendre la force et la profondeur du lien des Gadigal avec leur territoire, la continuité des savoirs ancestraux et la vitalité de l’expression culturelle aborigène contemporaine. À travers ces œuvres, l’artiste célèbre la mémoire, la résilience et l’identité, et rappelle que le pays, ses histoires et ses récits font partie intégrante de la vie et du tissu social de l’Australie.

La galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob a le plaisir de vous convier à la troisème exposition monographique « Konstantina | Birrung Ngura – Appartenir à la Terre » du 04 juin 2026 au 19 septembre 2026.

Du jeudi 04 juin 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Arts d’Australie • Stephane Jacob 13, rue Chapon 75003 Paris

https://artsdaustralie.com/fr/expositions/konstantina-birrung-ngura-appartenir-a-la-terre +33146222320 https://www.facebook.com/artsdaustralieparis/ https://www.facebook.com/artsdaustralieparis/



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