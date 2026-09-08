Kontact | Cie Puéril Péril, esplanade Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Kontact | Cie Puéril Péril 10 et 11 octobre esplanade Gare Saint Sauveur Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T17:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:20:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T15:20:00+02:00

Il y a des petites annonces qui font de fausses promesses et puis il y a des fausses annonces qui en tiendront de grandes… à voltiger sans péril, on chute sans gloire !

Ici, les artistes repoussent leurs limites nous offrant une danse aérienne tout en puissance et intimité.

Dans ce spectacle, il y aura de l’humour. De l’action évidemment. Sans oublier des confidences partagées. Une ode au pouvoir des rencontres, entre force et fragilité.

dans le cadre du Prato à St So, avec le soutien de lille3000

esplanade Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://leprato.fr »}]

Six acrobates sans agrès ni filet recherchent public pour spectacle à hautes envolées. Attirance prononcée pour cirque défiant toute forme de gravité serait un plus apprécié.

© Julie Cherki