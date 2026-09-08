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Kontact | Cie Puéril Péril, esplanade Gare Saint Sauveur, Lille

samedi 10 octobre 2026 · esplanade Gare Saint Sauveur · Lille

Kontact | Cie Puéril Péril, esplanade Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
esplanade Gare Saint Sauveur
Adresse
17 bd Jean Baptiste Lebas
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
entrée libre

Kontact | Cie Puéril Péril 10 et 11 octobre esplanade Gare Saint Sauveur Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T17:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:20:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T15:20:00+02:00

Il y a des petites annonces qui font de fausses promesses et puis il y a des fausses annonces qui en tiendront de grandes… à voltiger sans péril, on chute sans gloire !
Ici, les artistes repoussent leurs limites nous offrant une danse aérienne tout en puissance et intimité.
Dans ce spectacle, il y aura de l’humour. De l’action évidemment. Sans oublier des confidences partagées. Une ode au pouvoir des rencontres, entre force et fragilité.
dans le cadre du Prato à St So, avec le soutien de lille3000

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Six acrobates sans agrès ni filet recherchent public pour spectacle à hautes envolées. Attirance prononcée pour cirque défiant toute forme de gravité serait un plus apprécié.

© Julie Cherki

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