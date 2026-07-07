Kontact – Puéril Péril, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Kontact – Puéril Péril Mercredi 7 avril 2027, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T21:30:00+02:00

Sur scène, 3 hommes, 3 femmes, 3 nationalités différentes pour partager un moment unique, sans agrès ni filet. Avec leurs corps comme unique instrument, ils repoussent leurs limites physiques en nous proposant portés, voltiges et acrobaties, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Une ode audacieuse à la convivialité et au pouvoir de la rencontre qui, avec humour et fantaisie, allège les corps et les cœurs. On dirait qu’on en a bien besoin en ce moment, non ?

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/kontact-pueril-peril/ »}]

Fidèles à leur devise « à voltiger sans péril, on chute sans gloire ! », la compagnie Puéril Péril nous présente Kontact, spectacle poétique et bluffant pour 6 acrobates.

Julie Cherki