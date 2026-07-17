Kou-Kou ! – Cie Emilbus, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Kou-Kou ! – Cie Emilbus 10 et 11 mars 2027 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 9 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-10T15:00:00+01:00 – 2027-03-10T15:45:00+01:00

Fin : 2027-03-11T14:30:00+01:00 – 2027-03-11T15:15:00+01:00

Ça déménage !

Dans un drôle de monde fait de cartons qui bougent, se plient et disparaissent, une danseuse et une musicienne nous embarquent dans un cache-cache plein de surprises. Ici, les corps, les sons et les objets jouent à se cacher pour mieux réapparaître ailleurs. Le décor change tout le temps : ce qui était grand devient petit, ce qui était visible disparaît, et nos repères s’amusent à se mélanger. Les cartons prennent vie, se transforment en personnages farfelus et bruissent comme s’ils chuchotaient entre eux. Et si la musique venait directement de ces boîtes en carton ? Grattements, froissements, surprises sonores… tout devient prétexte à jouer et à inventer. Un spectacle allègre et malicieux, où l’on regarde, on écoute, et surtout on se laisse surprendre.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/kou-kou.htm »}]

Dans un drôle de monde fait de cartons qui bougent, se plient et disparaissent, une danseuse et une musicienne nous embarquent dans un cache-cache plein de surprises.

Pierre Planchenault