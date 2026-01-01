Kunstapéro Mulhouse

Kunstapéro

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-08 18:30:00

fin : 2026-01-08 20:00:00

2026-01-08

Un Kunstapéro c’est des œuvres et des vins à découvrir. Une visite guidée de l’exposition en cours (Déborder la rivière) vous est proposée suivie d’une dégustation de vins en partenariat avec l’association Mulhouse art contemporain et la Fédération culturelle des vins de France.

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

English :

A Kunstapéro is all about discovering works of art and wines. A guided tour of the current exhibition (Déborder la rivière) is offered, followed by a wine tasting in partnership with the Mulhouse art contemporain association and the Fédération culturelle des vins de France.

Reservations required by phone or e-mail.

