Kunstdéjeuner Mulhouse
Kunstdéjeuner Mulhouse jeudi 18 juin 2026.
Mulhouse
Kunstdéjeuner
16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-18 12:15:00
fin : 2026-06-18 14:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Pendant la pause de midi, partez à la découverte de l’exposition du moment (Persistances) grâce à une visite commentée suivi d’un déjeuner concocté par l’Association Épices pour poursuivre les échanges en toute convivialité.
Réservation obligatoire par téléphone ou par e-mail.
Pendant la pause de midi, partez à la découverte de l’exposition du moment (Persistances) grâce à une visite commentée suivi d’un déjeuner concocté par l’Association Epices pour poursuivre les échanges en toute convivialité.
Réservation obligatoire par téléphone ou par email (ouverture des inscriptions un mois avant l’événement). .
16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr
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English :
During the lunch break, discover the current exhibition (Persistances) with a guided tour, followed by a lunch concocted by Association Épices to continue the convivial exchanges.
Reservations required by telephone or e-mail.
L’événement Kunstdéjeuner Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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