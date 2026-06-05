Mulhouse

Kunstdéjeuner

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-18 12:15:00

fin : 2026-06-18 14:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Pendant la pause de midi, partez à la découverte de l’exposition du moment (Persistances) grâce à une visite commentée suivi d’un déjeuner concocté par l’Association Épices pour poursuivre les échanges en toute convivialité.

Réservation obligatoire par téléphone ou par e-mail.

Pendant la pause de midi, partez à la découverte de l’exposition du moment (Persistances) grâce à une visite commentée suivi d’un déjeuner concocté par l’Association Epices pour poursuivre les échanges en toute convivialité.

Réservation obligatoire par téléphone ou par email (ouverture des inscriptions un mois avant l’événement). .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the lunch break, discover the current exhibition (Persistances) with a guided tour, followed by a lunch concocted by Association Épices to continue the convivial exchanges.

Reservations required by telephone or e-mail.

L’événement Kunstdéjeuner Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace