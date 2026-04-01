Mulhouse

Kunstkids

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Pendant une semaine, les jeunes visiteurs de 6 à 12 ans plongent dans l’univers de l’exposition *Se faire plaisir* grâce au parcours interactif Kunstkids. L’artiste Kiki DeGonzag invite les enfants à une exploration sensorielle et artistique inédite. Une expérience immersive pour éveiller la créativité et s’amuser en découvrant l’art autrement ! Inscription obligatoire par téléphone (03 69 77 66 47) ou par mail (places limitées).

Pendant une semaine, les jeunes visiteurs de 6 à 12 ans plongent dans l’univers de l’exposition Prendre le temps .

Mené par Laurence Mellinger, l’atelier invite les participant·es à découvrir l’exposition de manière ludique.

Inscription obligatoire par téléphone (places limitées). Ouverture des inscriptions 1 mois avant. 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

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English :

For one week, young visitors aged 6 to 12 can immerse themselves in the world of the exhibition *Se faire plaisir* thanks to the interactive Kunstkids trail. Artist Kiki DeGonzag invites children to explore the world of art and the senses. An immersive experience to awaken creativity and have fun discovering art in a different way! Registration required by telephone (03 69 77 66 47) or e-mail (places are limited).

L’événement Kunstkids Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace