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L’ Année dernière à Vichy de Paule Muxel et Bertrand de Solliers Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 22 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

L’ Année dernière à Vichy de Paule Muxel et Bertrand de Solliers Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy L'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><strong>Tarif : </strong>5/3 €  </p>

Soixante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce film choral sonde et recueille les souvenirs d’anciens habitants de la région de Vichy sous l’Occupation. Une série de points de vue, libres et spontanés, qui offre un contraste entre ce que fut la réalité du régime de Pétain et celle des Vichyssois confrontés comme tous les autres citoyens aux mêmes questions et problèmes issus de la défaite. Vingt ans après sa réalisation, L’Année dernière à Vichy constitue aujourd’hui une archive en soi, une source précieuse captant l’expression des derniers témoins contemporains de l’occupation allemande.

En présence des réalisateurs et d’Henry Rousso, historien, directeur de recherche émérite au CNRS.

En conversation avec MarieBéatriceBaudet, journaliste au Monde.

Réservez

Dans le cadre du Mois du film documentaire

France, documentaire, 180 min, Julianto films, 2006.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 16h00 à 18h00
payant

Tarif : 5/3 €  

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T17:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T16:00:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier  75004 Paris
https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


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