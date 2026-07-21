L’ Année dernière à Vichy de Paule Muxel et Bertrand de Solliers Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 22 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Soixante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce film choral sonde et recueille les souvenirs d’anciens habitants de la région de Vichy sous l’Occupation. Une série de points de vue, libres et spontanés, qui offre un contraste entre ce que fut la réalité du régime de Pétain et celle des Vichyssois confrontés comme tous les autres citoyens aux mêmes questions et problèmes issus de la défaite. Vingt ans après sa réalisation, L’Année dernière à Vichy constitue aujourd’hui une archive en soi, une source précieuse captant l’expression des derniers témoins contemporains de l’occupation allemande.
En présence des réalisateurs et d’Henry Rousso, historien, directeur de recherche émérite au CNRS.
En conversation avec Marie‑BéatriceBaudet, journaliste au Monde.
Dans le cadre du Mois du film documentaire
France, documentaire, 180 min, Julianto films, 2006.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 16h00 à 18h00
payant
Tarif : 5/3 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T17:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T16:00:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
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