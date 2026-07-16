La Trilogie du Samedi / Nuit Pop 90’s-00’s SUPERSONIC Paris
dimanche 16 août 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
La Trilogie du Samedi est de retour !
Une nuit entière avec la bande à Buffy et les soeurs Halliwell
Au programme : Live de The Family
Dj set des années 90s et début 2000’s
Avec dans la playlist :
Spice Girls / Britney Spears / Céline Dion / Aqua / Natalie Imbuglia / Garou / Sum 41 / Alizée / KYO / Outkast / Louise Attaque / Blink 182 / Corona / Avril Lavigne / Backstreet Boys / The Offspring / Will Smith / Smash Mouth / Eminem…
Pour t’ambiancer dès maintenant https://open.spotify.com/playlist/0SZJ5tjkvXmdckN6d5tnc8…
Notre Trilogie du Samedi en images
———————————
Entrée à 10 euros de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le samedi 15 août 2026
de 23h00 à 06h00
payant
10 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-16T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-15T23:00:00+02:00_2026-08-15T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/9uSjwRoMk https://fb.me/e/9uSjwRoMk
Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 16 juillet 2026
- Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 16 juillet 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 16 juillet 2026
- Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris 16 juillet 2026
- Vernissage Art_me – installation artistique en soutien au peuple ukrainien, Maison de l’Europe de Paris, Paris 16 juillet 2026