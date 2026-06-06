Mario Ponce Enrile, My Little Brown Book au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Mario Ponce Enrile, My Little Brown Book au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 16 août 2026.
My Little Brown Book Un soir Duke Ellington & Billy Strayhorn Il y a des complicités qui traversent le temps. Celle de Duke Ellington et Billy Strayhorn est l’une des plus belles que le jazz ait connues — deux esprits distincts, une voix commune. Ce soir, nous ouvrons le petit carnet brun que Billy Strayhorn portait avec lui comme un secret : ses mélodies, ses harmonies de velours, sa sensibilité singulière — et à ses côtés, Duke Ellington, son complice de toujours. Lush Life, Take the A Train, Lotus Blossom, Chelsea Bridge… Des pages qu’on a envie de relire encore et encore. Une soirée pour redécouvrir le génie discret de Strayhorn et la grandeur d’Ellington.
Line-up : Mario Ponce Enrile : chant ; Clément Trimouille : guitare ; Guy David : contrebasse ; Jesús Vega : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz — Mario Ponce Enrile rend hommage à la complicité intemporelle de Duke Ellington et Billy Strayhorn avec des mélodies envoûtantes et une sensibilité unique.
Le samedi 15 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 15 août 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 27€ à 30€
Tarif sur place : 30€ à 33€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-16T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-16T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-15T19:30:00+02:00_2026-08-15T20:30:00+02:00;2026-08-15T21:30:00+02:00_2026-08-15T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/mario-ponce-enrile-quartet-2 contact@38riv.com
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