Mario Ponce Enrile, My Little Brown Book au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

My Little Brown Book Un soir Duke Ellington & Billy Strayhorn Il y a des complicités qui traversent le temps. Celle de Duke Ellington et Billy Strayhorn est l’une des plus belles que le jazz ait connues — deux esprits distincts, une voix commune. Ce soir, nous ouvrons le petit carnet brun que Billy Strayhorn portait avec lui comme un secret : ses mélodies, ses harmonies de velours, sa sensibilité singulière — et à ses côtés, Duke Ellington, son complice de toujours. Lush Life, Take the A Train, Lotus Blossom, Chelsea Bridge… Des pages qu’on a envie de relire encore et encore. Une soirée pour redécouvrir le génie discret de Strayhorn et la grandeur d’Ellington.

Line-up : Mario Ponce Enrile : chant ; Clément Trimouille : guitare ; Guy David : contrebasse ; Jesús Vega : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Mario Ponce Enrile rend hommage à la complicité intemporelle de Duke Ellington et Billy Strayhorn avec des mélodies envoûtantes et une sensibilité unique.

Le samedi 15 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 15 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 27€ à 30€

Tarif sur place : 30€ à 33€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-16T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-16T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-15T19:30:00+02:00_2026-08-15T20:30:00+02:00;2026-08-15T21:30:00+02:00_2026-08-15T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/mario-ponce-enrile-quartet-2 contact@38riv.com



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