L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla La Scène faramine Pierre-Perthuis
L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla La Scène faramine Pierre-Perthuis vendredi 15 mai 2026.
Pierre-Perthuis
L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla
La Scène faramine 5 Rue des Acacias Pierre-Perthuis Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
L’Ascension en musique propose son troisième festival de chambre du 14 au 17 mai
Balada PAra un loco
Sextuor
Théo Ould, Accordéon
Thibaut Maudry, Florian Perret, Violons
Issey Nadaud, Alto
Alexis Derouin, Violoncelle
Jeanne Bonnet, Contrebasse
L’accordéoniste Théo Ould présente ce nouvel album comme son plus personnel comme si je ne m’étais pas autorisé à jouer la musique d’Astor pour sortir mon accordéon des clichés et me concentrer sur les répertoires plus classiques . C’est pourtant en entendant Libertango à l’âge de 6 ans que la vocation de Théo est née ! 20 ans plus tard, le musicien français originaire de Marseille s’attaque avec ferveur et exaltation à cette musique avec des arrangements sur mesure et la complicité du Quatuor Bilitis. Fou de ces musiques, Théo Ould communique sa passion et nous invite à “grimper dans ce délire tendre !”
Ce concert se tiendra dans le magnifique écrin de La Scène Faramine.
Le concert sera suivi d’un buvette .
La Scène faramine 5 Rue des Acacias Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla
L’événement L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Pierre-Perthuis (Yonne)
- Festival de L’art est dans le pré Scène faramine Pierre-Perthuis 23 juillet 2026
- Randonnée commentée Le long de la Cure entre rivière, forêt et bocage Pierre-Perthuis 29 juillet 2026
- À la découverte de la nuit, de ses habitants et de la vallée de la Cure, Samedi 19 septembre Pierre-Perthuis 19 septembre 2026