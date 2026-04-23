L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla La Scène faramine Pierre-Perthuis

Pierre-Perthuis

L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla

La Scène faramine 5 Rue des Acacias Pierre-Perthuis Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’Ascension en musique propose son troisième festival de chambre du 14 au 17 mai

Balada PAra un loco

Sextuor

Théo Ould, Accordéon

Thibaut Maudry, Florian Perret, Violons

Issey Nadaud, Alto

Alexis Derouin, Violoncelle

Jeanne Bonnet, Contrebasse

L’accordéoniste Théo Ould présente ce nouvel album comme son plus personnel comme si je ne m’étais pas autorisé à jouer la musique d’Astor pour sortir mon accordéon des clichés et me concentrer sur les répertoires plus classiques . C’est pourtant en entendant Libertango à l’âge de 6 ans que la vocation de Théo est née ! 20 ans plus tard, le musicien français originaire de Marseille s’attaque avec ferveur et exaltation à cette musique avec des arrangements sur mesure et la complicité du Quatuor Bilitis. Fou de ces musiques, Théo Ould communique sa passion et nous invite à “grimper dans ce délire tendre !”

Ce concert se tiendra dans le magnifique écrin de La Scène Faramine.

Le concert sera suivi d’un buvette .

La Scène faramine 5 Rue des Acacias Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla

L’événement L’ Ascension en musique Concert accordéon et quintette à cordes Piazzolla Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay