L’ Atelier du Mardi Fabrique ton igloo miniature Espace des Mondes Polaires Prémanon

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
2026-02-24 16:00:00
2026-02-24 17:30:00
2026-02-24
Avec de l’argile, essaye-toi à la construction de cette habitation en forme de dôme. Parviendras-tu à placer le dernier bloc ?
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.
À 16h. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant), jusqu’à 1h30.
Tarif 5€ par participant, gratuit pour l’accompagnant.
Places limitées, merci de réserver au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
