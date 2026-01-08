L’ Atelier du Mardi Fabrique ton igloo miniature Espace des Mondes Polaires Prémanon

L’ Atelier du Mardi Fabrique ton igloo miniature

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2026-02-24 16:00:00

fin : 2026-02-24 17:30:00

2026-02-24

Avec de l’argile, essaye-toi à la construction de cette habitation en forme de dôme. Parviendras-tu à placer le dernier bloc ?

Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.

À 16h. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant), jusqu’à 1h30.

Tarif 5€ par participant, gratuit pour l’accompagnant.

Places limitées, merci de réserver au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

