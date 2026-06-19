UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor
Adresse
146 Rue de la Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif réduit Tarif spécial

Prémanon

L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Envoyez une carte en souvenir de votre venue à Prémanon. Son originalité ? Il faudra recomposer le puzzle pour pouvoir la lire et découvrir votre dessin ! Grâce à son côté aimanté, elle pourra trôner sur le frigo !

Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.
À 16h. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant).

Tarif 5€

Sur réservation au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org   .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale

L’événement L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Prémanon (Jura)