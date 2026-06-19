L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon mardi 21 juillet 2026.

Prémanon

L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Envoyez une carte en souvenir de votre venue à Prémanon. Son originalité ? Il faudra recomposer le puzzle pour pouvoir la lire et découvrir votre dessin ! Grâce à son côté aimanté, elle pourra trôner sur le frigo !

Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.

À 16h. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant).

Tarif 5€

Sur réservation au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale

L’événement L’atelier du mardi Fabrique une carte puzz’tale Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)