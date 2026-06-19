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Concours de dessins à la craie Espace des Mondes Polaires Prémanon

Concours de dessins à la craie Espace des Mondes Polaires Prémanon

Concours de dessins à la craie Espace des Mondes Polaires Prémanon jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Espace des Mondes Polaires
Adresse
146 Rue de la Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Prémanon

Concours de dessins à la craie

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06

Le parvis de l’Espace des Mondes Polaires se transforme en une toile géante pour accueillir vos plus beaux dessins !
Munis de craies colorées, faites part de créativité !
Deux thèmes le 23 juillet, les animaux polaires ; le 6 août, la montagne.
Accès libre de 14h30 à 16h.
Enfants à partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Gratuit. Une récompense pour chaque participant.
Repli à l’intérieur en cas de pluie.   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Concours de dessins à la craie

L’événement Concours de dessins à la craie Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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