Concours de dessins à la craie Espace des Mondes Polaires Prémanon
Concours de dessins à la craie Espace des Mondes Polaires Prémanon jeudi 23 juillet 2026.
Prémanon
Concours de dessins à la craie
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Le parvis de l’Espace des Mondes Polaires se transforme en une toile géante pour accueillir vos plus beaux dessins !
Munis de craies colorées, faites part de créativité !
Deux thèmes le 23 juillet, les animaux polaires ; le 6 août, la montagne.
Accès libre de 14h30 à 16h.
Enfants à partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Gratuit. Une récompense pour chaque participant.
Repli à l’intérieur en cas de pluie. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Concours de dessins à la craie
L’événement Concours de dessins à la craie Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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