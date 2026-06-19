Concours de dessins à la craie Espace des Mondes Polaires Prémanon jeudi 23 juillet 2026.

Prémanon

Concours de dessins à la craie

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Le parvis de l’Espace des Mondes Polaires se transforme en une toile géante pour accueillir vos plus beaux dessins !

Munis de craies colorées, faites part de créativité !

Deux thèmes le 23 juillet, les animaux polaires ; le 6 août, la montagne.

Accès libre de 14h30 à 16h.

Enfants à partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Gratuit. Une récompense pour chaque participant.

Repli à l’intérieur en cas de pluie. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Concours de dessins à la craie

L’événement Concours de dessins à la craie Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)