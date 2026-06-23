Conférence Des hommes dans la forêt du Risoux, enquête archéologique dans les forêts du Haut Jura Espace des Mondes Polaires Prémanon jeudi 16 juillet 2026.

Prémanon

Conférence Des hommes dans la forêt du Risoux, enquête archéologique dans les forêts du Haut Jura

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 20:30:00

Date(s) :

2026-07-16

La forêt et les reliefs du Haut-Jura ont longtemps été décrits par les historiens comme hostiles et répulsifs, justifiant ainsi l’idée d’un peuplement tardif. Aujourd’hui, un programme archéologique porté par l’Université de Bourgogne–Franche-Comté interroge cette histoire en explorant la forêt du Risoux et ses alentours. Les premiers résultats bousculent les idées reçues et dessinent peu à peu la forêt comme un formidable espace de ressources pour les hommes. Conférence animée par l’archéologue Valentin Chevassu et le géologue Vincent Bichet.

Gratuit. Durée 1h30. Age Min 12 ans

Organisée dans le cadre des 40 ans du Parc naturel régional du Haut-Jura.

Réservation conseillée contact@espacedesmondespolaires.org / 03 39 50 80 20 .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Conférence Des hommes dans la forêt du Risoux, enquête archéologique dans les forêts du Haut Jura

L’événement Conférence Des hommes dans la forêt du Risoux, enquête archéologique dans les forêts du Haut Jura Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)