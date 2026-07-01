L’« Eau’dyssée », Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

L’« Eau’dyssée » 19 et 20 septembre Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne Marne

L’Eau’dyssée : 11€ (au lieu de 13 €), 6.5€ pour les enfants de 4 à 10 ans. Gratuit pour les moins de 4 ans. Chiens de plus de 10kg : 5€ Les chiens de moins de 10kg sont acceptés gratuitement et restent sur vos genoux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La balade en barque permet de découvrir la ville sous un angle insolite. Nature et patrimoine se mêlent harmonieusement pour un spectacle magnifique.

On se laisse séduire par le charme des ponts, les bâtiments qui montrent leur façade habituellement cachée, l’ambiance mystérieuse des tunnels… Le pilote sera votre guide.

Départ et arrivée à l’embarcadère de l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne 3, quai des arts, 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 65 17 89 https://www.chalons-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.65.17.89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chalons-tourisme.com/billetterie/ »}] L’Office de Tourisme se trouve dans une belle maison du XVIème siècle qui se trouvait rue de la Petite Juiverie et qui a été remontée sur le Quai des Arts. Sa richesse architecturale en fait un bâtiment unique parmi toutes les structures de même type dans la préfecture marnaise.

La balade en barque permet de découvrir la ville sous un angle insolite. Nature et patrimoine se mêlent harmonieusement pour un spectacle magnifique.

© Office de Tourisme Châlons-en-Champagne