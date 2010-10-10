La 19è contignéenne randonnée pédestre (les hauts d’Anjou) Contigné Les Hauts-d’Anjou
La 19è contignéenne randonnée pédestre (les hauts d’Anjou) Contigné Les Hauts-d’Anjou dimanche 26 avril 2026.
Les Hauts-d’Anjou
La 19è contignéenne randonnée pédestre (les hauts d’Anjou)
Contigné 11 Rue Charles de Gaulle Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 10:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée pédestre organisée par le comité des Fêtes de Contigné le dimanche 26 avril 2026 à partir de 8h00 à Contigné au départ de la salle communale.
Randonnée pédestre organisée par le comité des Fêtes de Contigné le dimanche 26 avril à partir de 8h à Contigné.
Départ libre entre 8h et 10h30, au départ de la salle communale pour inscriptions.
3 circuits pédestres de 8,12 et 15 km et 2 circuits VTT de 25 et 50 km.
Ravitaillement sur les circuits et repas chaud à l’arrivée.
Pensez à vous inscrire. .
Contigné 11 Rue Charles de Gaulle Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 09 59 18 54
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English :
Hiking organized by the Comité des Fêtes de Contigné on Sunday, April 26, 2026, starting at 8:00 am in Contigné from the Salle Communale.
L’événement La 19è contignéenne randonnée pédestre (les hauts d’Anjou) Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Anjou bleu
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