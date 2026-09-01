La 2 Cent • Le Comptoir du Cycliste Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

La 2 Cent • Le Comptoir du Cycliste

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Du 25 au 27 septembre, Cusset accueillera la troisième édition de La 2 CENT, un événement organisé par Le Comptoir du Cycliste.

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 66 22 contact@comptoir-du-cycliste.fr

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English :

From September 25 to 27, Cusset will host the third edition of La 2 CENT, an event organized by Le Comptoir du Cycliste.

L’événement La 2 Cent • Le Comptoir du Cycliste Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations