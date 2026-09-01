La 2 Cent • Le Comptoir du Cycliste Espace Chambon Cusset
vendredi 25 septembre 2026 · Espace Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
La 2 Cent • Le Comptoir du Cycliste
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Du 25 au 27 septembre, Cusset accueillera la troisième édition de La 2 CENT, un événement organisé par Le Comptoir du Cycliste.
.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 66 22 contact@comptoir-du-cycliste.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From September 25 to 27, Cusset will host the third edition of La 2 CENT, an event organized by Le Comptoir du Cycliste.
L’événement La 2 Cent • Le Comptoir du Cycliste Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Ouverture de la saison 26.27 • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset 11 septembre 2026
- Concert Nours L’impro une cuisine d’instinct Cusset 12 septembre 2026
- Apéros-Concerts de Cusset • Atouva Café de la Gare Cusset 17 septembre 2026
- JEP 2026 La Confiserie Thermale Laviel, dans les coulisses de la gourmandise Confiserie Thermale LAVIEL Cusset 18 septembre 2026
- Cusset d’Antan, Centre-ville, Cusset 18 septembre 2026