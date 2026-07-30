La 6000D by Dare2B Concert Dirty Boys Aime Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Aime-la-Plagne

La 6000D by Dare2B Concert Dirty Boys

Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert pop rock du Groupe Dirty boys

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Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

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English : The 6000D by Dare2B Dirty Boys concert

Pop Rock Concert by the band Dirty boys

L’événement La 6000D by Dare2B Concert Dirty Boys Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Grande Plagne