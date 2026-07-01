Informations pratiques

Aime-la-Plagne

La 6000D by Dare2B Le village 6D Expo

Aime Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Le village 6D Expo rassemble l’ensemble des partenaires de la 6000D by Dare2B.

Accueil des coureurs, animations partenaires, découverte des marques et tests matériel

.

Aime Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The 6000D by Dare2B The 6D Expo Village

The 6D Expo Village brings together all the partners of the 6000D by Dare2B.

Runners’ welcome, partner activities, brand showcases and equipment trials

L’événement La 6000D by Dare2B Le village 6D Expo Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Grande Plagne