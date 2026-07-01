La 6000D by Dare2B Le village 6D Expo Aime-la-Plagne
jeudi 30 juillet 2026 · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Aime-la-Plagne
La 6000D by Dare2B Le village 6D Expo
Aime Aime-la-Plagne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
Le village 6D Expo rassemble l’ensemble des partenaires de la 6000D by Dare2B.
Accueil des coureurs, animations partenaires, découverte des marques et tests matériel
.
Aime Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
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English : The 6000D by Dare2B The 6D Expo Village
The 6D Expo Village brings together all the partners of the 6000D by Dare2B.
Runners’ welcome, partner activities, brand showcases and equipment trials
L’événement La 6000D by Dare2B Le village 6D Expo Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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