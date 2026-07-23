La 6000D by Dare2B La 6000D et la 6000D en relais Aime Aime-la-Plagne
samedi 1 août 2026 · Aime · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Aime-la-Plagne
La 6000D by Dare2B La 6000D et la 6000D en relais
Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 04:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Un dénivelé positif de 3400 m pour un parcours total de 69 km. Un tracé qui emmène les coureurs du village d’Aime en vallée, au sommet du glacier de Bellecôte à 3080 m d’altitude. Course individuelle ou en relais à 3 !
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Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
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English : The 6000D by Dare2B The 6000D and the 6000D in relay
A total ascent of 3,400 metres over a total distance of 69 km. The route takes runners from the village of Aime down into the valley to the summit of the Bellecôte Glacier at an altitude of 3,080 metres. Individual race or a three-person relay!
L’événement La 6000D by Dare2B La 6000D et la 6000D en relais Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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