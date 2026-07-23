La 6000D by Dare2B La 6D Marathon Aime Aime-la-Plagne
samedi 1 août 2026 · Aime · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Aime-la-Plagne
La 6000D by Dare2B La 6D Marathon
Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Vous connaissez le Marathon à plat et sur le bitume, venez le découvrir sur les sentiers et en montagne. Au programme, 43km et un dénivelé positif de 2100m.
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Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
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English : The 6000D by Dare2B La 6D Marathon
If you’re familiar with marathons on flat, tarmac surfaces, come and try one on trails and in the mountains. The route covers 43 km with a total ascent of 2,100 metres.
L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Marathon Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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