La 6000D by Dare2B La 6D Marathon Aime Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Aime-la-Plagne

La 6000D by Dare2B La 6D Marathon

Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Vous connaissez le Marathon à plat et sur le bitume, venez le découvrir sur les sentiers et en montagne. Au programme, 43km et un dénivelé positif de 2100m.

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Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

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English : The 6000D by Dare2B La 6D Marathon

If you’re familiar with marathons on flat, tarmac surfaces, come and try one on trails and in the mountains. The route covers 43 km with a total ascent of 2,100 metres.

L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Marathon Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne