La balade de l’Entremêle Salle de l’Entremêle Val en Vignes
La balade de l’Entremêle Salle de l’Entremêle Val en Vignes samedi 30 mai 2026.
Val en Vignes
La balade de l’Entremêle
Salle de l’Entremêle Place Saint Hilaire Val en Vignes Deux-Sèvres
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Partez à la découverte des paysages thouarsais à travers cette balade commentée.
Au programme marcher (bien sur !), ouvrir les yeux, tendre les oreilles, découvrir, échanger sur les oiseaux, les haies et les arbres.
Partez à la découverte des paysages thouarsais à travers cette balade commentée par Clément BRAUD de l’association Sortir des Ronces et Étienne BERGER de l’association Bocage Pays branché.
Au programme marcher (bien sur !), ouvrir les yeux, tendre les oreilles, découvrir, échanger sur les oiseaux, les haies et les arbres. .
Salle de l’Entremêle Place Saint Hilaire Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 12 24 61 lentremele@mailo.com
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English :
Discover the landscapes of Thouars with this guided walk.
On the program: walk (of course!), open your eyes, stretch your ears, discover and talk about birds, hedges and trees.
L’événement La balade de l’Entremêle Val en Vignes a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais
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