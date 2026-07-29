Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

La balade des gens d’Ouroux

Voir description selon date Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18

La balade des gens d’Ouroux.

Samedi 25 juillet Rendez-vous à 8h30 place de l’église à Ouroux en Morvan “la tranchée de la loutière” 8 km.

Mercredi 29 juillet Rendez-vous à 9h30 gare de Coeuzon à Ouroux en Morvan “balade nature commentée” 4 km.

Samedi 8 Août Rendez-vous à 8h30 place de l’église à Ouroux en Morvan “Ouroux l’huis miré” 7,5 km.

Mercredi 12 Août Rendez-vous à 9h place de l’église à Ouroux en Morvan “Ouroux le plessy, le boulard” 8 km.

Lundi 17 Août Rendez-vous à 9h30 place de l’église à Ouroux en Morvan “Montpensy, courgermain, poirot, …” 7 km.

Mardi 18 Août La balade des gens d’Ouroux. Rendez-vous à 9h30 à Coeuzon à Ouroux en Morvan “Coeuzon, Moulin de chicot” 5 km. .

Voir description selon date Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cheminsdouroux@gmail.com

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English : La balade des gens d’Ouroux

L’événement La balade des gens d’Ouroux Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs