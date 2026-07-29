La balade des gens d’Ouroux Ouroux-en-Morvan
mercredi 29 juillet 2026 · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
La balade des gens d’Ouroux
Voir description selon date Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-08-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18
La balade des gens d’Ouroux.
Samedi 25 juillet Rendez-vous à 8h30 place de l’église à Ouroux en Morvan “la tranchée de la loutière” 8 km.
Mercredi 29 juillet Rendez-vous à 9h30 gare de Coeuzon à Ouroux en Morvan “balade nature commentée” 4 km.
Samedi 8 Août Rendez-vous à 8h30 place de l’église à Ouroux en Morvan “Ouroux l’huis miré” 7,5 km.
Mercredi 12 Août Rendez-vous à 9h place de l’église à Ouroux en Morvan “Ouroux le plessy, le boulard” 8 km.
Lundi 17 Août Rendez-vous à 9h30 place de l’église à Ouroux en Morvan “Montpensy, courgermain, poirot, …” 7 km.
Mardi 18 Août La balade des gens d’Ouroux. Rendez-vous à 9h30 à Coeuzon à Ouroux en Morvan “Coeuzon, Moulin de chicot” 5 km. .
Voir description selon date Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cheminsdouroux@gmail.com
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English : La balade des gens d’Ouroux
L’événement La balade des gens d’Ouroux Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs