La balade des Grumelots Saint-Brisson
La balade des Grumelots Saint-Brisson lundi 24 août 2026.
Saint-Brisson
La balade des Grumelots Lundi 24 août
Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 15:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Lundi 24 août La balade des Grumelots
On raconte qu’il existe de nombreuses espèces de lutins dans le Morvan… Parmi eux, les Grumelots, habitants des sous-bois, sont de véritables amoureux de la nature, ils la connaissent sur le bout de leurs petits doigts crochus.
On dit même qu’ils sont capables d’entendre une souris sous la neige, de reconnaître une fleur à son odeur ou de retrouver leur chemin rien qu’en touchant les arbres.
Enfilez votre chapeau pointu, en route pour la balade des Grumelots !
Saint-Brisson
️ De 15h à 16h00
Conseillé à partir de 3 ans
Longueur de la balade 1 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.
️ Gratuit
Les chiens doivent être en laisse, merci de votre compréhension.
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/8WX8JLgfWPCprcYHcGENJ9pK
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57 .
Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : La balade des Grumelots Lundi 24 août
L’événement La balade des Grumelots Lundi 24 août Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme PNRM
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