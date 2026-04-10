Saint-Brisson

La balade des Grumelots Lundi 24 août

Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 15:00:00

fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Lundi 24 août La balade des Grumelots

On raconte qu’il existe de nombreuses espèces de lutins dans le Morvan… Parmi eux, les Grumelots, habitants des sous-bois, sont de véritables amoureux de la nature, ils la connaissent sur le bout de leurs petits doigts crochus.

On dit même qu’ils sont capables d’entendre une souris sous la neige, de reconnaître une fleur à son odeur ou de retrouver leur chemin rien qu’en touchant les arbres.

Enfilez votre chapeau pointu, en route pour la balade des Grumelots !

Saint-Brisson

️ De 15h à 16h00

Conseillé à partir de 3 ans

Longueur de la balade 1 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.

️ Gratuit

Les chiens doivent être en laisse, merci de votre compréhension.

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/8WX8JLgfWPCprcYHcGENJ9pK

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57 .

Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : La balade des Grumelots Lundi 24 août

L’événement La balade des Grumelots Lundi 24 août Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme PNRM