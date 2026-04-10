LA BALADE DU PÊCHEUR Sérignan
LA BALADE DU PÊCHEUR Sérignan lundi 6 juillet 2026.
Sérignan
LA BALADE DU PÊCHEUR
Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Balade sur l’Orb à la découverte de la pêche d’hier et d’aujourd’hui. Des Orpellières à Valras-Plage avec le Lily Passeur, jusqu’à la rencontre du pêcheur Jérôme.
Cette visite sur le fleuve Orb vous plonge dans le monde de la pêche d’hier et d’aujourd’hui. De la réserve naturelle des Orpellières, reflet du cadre de vie des anciens pêcheurs-vignerons de Sérignan, le Lily Passeur vous embarque vers le port de Valras-Plage pour un saut dans l’Histoire, du XIXe siècle à nos jours. Rencontrez le pêcheur valrassien Jérôme pour une plongée dans les coulisses de son métier ! .
Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie
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English : LA BALADE DU PÊCHEUR
Stroll along the Orb to discover the fishing of yesterday and today. From the Orpellières to Valras-Plage with the Lily Passeur, to a meeting with fisherman Jérôme.
L’événement LA BALADE DU PÊCHEUR Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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