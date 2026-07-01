La Balade Gourmande complet Lafitte-sur-Lot
samedi 18 juillet 2026 · Lafitte-sur-Lot
Informations pratiques
Lafitte-sur-Lot
La Balade Gourmande complet
Terrain salle des sports Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La balade Gourmande.
A travers les vergers de pruniers et les champs de tournesols, venez vivire une balade gourmande et conviviale de 9Km à pied !
Au programme 5 escales gourmandes.
La balade Gourmande.
A travers les vergers de pruniers et les champs de tournesols, venez vivire une balade gourmande et conviviale de 9Km à pied !
Au programme 5 escales gourmandes. .
Terrain salle des sports Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 37 54
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English : La Balade Gourmande complet
The Gourmet Walk.
Wander through plum orchards and sunflower fields on a 9-kilometer gourmet walking tour—a fun and friendly experience!
The itinerary includes 5 gourmet stops.
L’événement La Balade Gourmande complet Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne
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