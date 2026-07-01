Informations pratiques

Lafitte-sur-Lot

La Balade Gourmande complet

Terrain salle des sports Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La balade Gourmande.

A travers les vergers de pruniers et les champs de tournesols, venez vivire une balade gourmande et conviviale de 9Km à pied !

Au programme 5 escales gourmandes.

La balade Gourmande.

A travers les vergers de pruniers et les champs de tournesols, venez vivire une balade gourmande et conviviale de 9Km à pied !

Au programme 5 escales gourmandes. .

Terrain salle des sports Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 37 54

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English : La Balade Gourmande complet

The Gourmet Walk.

Wander through plum orchards and sunflower fields on a 9-kilometer gourmet walking tour—a fun and friendly experience!

The itinerary includes 5 gourmet stops.

L’événement La Balade Gourmande complet Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne