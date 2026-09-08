La Baleine Tatouée – Compagnie du Bonjour, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

La Baleine Tatouée – Compagnie du Bonjour 13 et 14 novembre Maison Folie Moulins Nord

Payant, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T10:00:00+01:00 – 2026-11-13T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T17:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Kahutia naît dans une famille maorie impatiente d’accueillir le premier héritier de la nouvelle génération. Celui par lequel le savoir culturel ancestral pourra précieusement être transmis. Comme le veut la tradition… Seulement voilà, Kahutia est une fille.

Dans cette fable féministe et écologique, adaptée du roman néo-zélandais de Witi Ihimaera, les légendes maories ancestrales se mêleront au portrait d’une famille déchirée entre tradition et remise en question.

Des scènes de théâtre d’ombres se feront l’écho onirique des scènes de marionnettes empreintes de malice et de tendresse.

Ce spectacle sera une invitation à renouer avec l’équilibre dans notre monde. Entre les femmes et les hommes. Entre les êtres humains et le vivant qui les entoure. Avec mère-nature… Telle une quête de réconciliation, gorgée d’humour et de poésie.

En + ! Atelier autour du spectacle au Mini-Lab les 11, 14 et 15 novembre.

Durée 1 h

Tout public –À partir de 8 ans

Vendredi 13 novembre, 10 h & 14 h 30

Tarif unique 2 €, réservation par téléphone

Samedi 14 novembre, 17 h

5 / 3 / 2 €, réservation via le lien

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Dans le cadre de festival Cap pas Cap #12 porté par le Théâtre Massenet.

Sous l’impulsion d’Alexandra Basquin (écriture de l’adaptation, création des marionnettes, jeu/manipulation) avec Cédric Vernet (jeu/manipulation, construction) et Claire Lorthioir (création lumière, régie) – Sonia Poli (Illustrations des scènes d’ombres) – Lucie Jacquemart (regard marionnettes et ombres) – Amandine Dhée (soutien à l’écriture) – Solène Boyron (soutien dramaturgique) – Simon Demouveaux (création musicale) – Luc-Vincent Perche (scénographie, construction) – Juliette Delfosse (régie en alternance) – Célia Guibbert (création costumes) – Justine Coorevits (administration/production)

Subventions : La Région des Hauts-de-France, la Ville de Lille, la DRAC

Co-productions : La Communauté d’Agglomération des Pays de St Omer, le Palais du Littoral (Grande-Synthe), la Maison Folie Hospice d’Havré (Tourcoing)

Résidences et pré-achats : L’Espace Culturel Allende/Fort de Mons – Ville de Mons en Baroeul, l’Espace Culturel l’AREA (Aire-sur-la Lys), le Palais du Littoral (Grande-Synthe), la Maison Folie Hospice d’Havré (Tourcoing), Le Collectif Jeune-Public des Hauts-de-France, les LCP – Lieux Culturels Pluridisciplinaires (Lille), La Fileuse (Loos), La Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq), La Manivelle Théâtre (Wasquehal), Le Grand Bleu (Lille), le Théâtre des Sources (St Amand-les- eaux), le Théâtre Massenet (Lille) et le Centre Culturel Léo Lagrange (Amiens) avec le dispositif Théâtre Exchange, le Nautilys (Comines), l’Aventure (Hem), l’Oiseau-Mouche (Roubaix), le Pharos (Arras), le Centre Culturel Arc-en-Ciel (Liévin)

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320950882 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-baleine-tatouee-compagnie-du-bonjour »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Kahutia naît dans une famille maorie impatiente d’accueillir le premier héritier. Seulement voilà, Kahutia est une fille. Plongez dans une fable féministe & écologique, mêlant marionnettes et ombres.

Bruno Depoorter