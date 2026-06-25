La Banque de France en Lot-et-Garonne ouvre ses portes !, Banque de France – Agen, Agen

Informations pratiques

La Banque de France en Lot-et-Garonne ouvre ses portes ! Vendredi 18 septembre, 14h00 Banque de France – Agen Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Jauge de 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Pour la première fois, la Banque de France à Agen ouvre ses portes au public.

Venez découvrir l’envers du décor à travers des ateliers de présentation des missions de la Banque de France, des films consacrés à la Souterraine, la réserve d’or du siège, ainsi que des échanges avec un expert en charge du service Climat Entreprises à Paris.

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