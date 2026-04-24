LA BARQUE ACIDE PARTY CENTRE CULTUREL BELLEGARDE Toulouse
LA BARQUE ACIDE PARTY CENTRE CULTUREL BELLEGARDE Toulouse samedi 23 mai 2026.
Toulouse
LA BARQUE ACIDE PARTY
CENTRE CULTUREL BELLEGARDE 17 Rue Bellegarde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le collectif de cirque La Barque Acide débarque au Centre Culturel Bellegarde à Toulouse pour une soirée festive et artistique !
Au programme performances circassiennes, concerts live, DJ set… et un atelier diabolo pour celles et ceux qui veulent repartir avec un nouveau talent ! Le tout accompagné d’un bar pour se rafraîchir, de pizzas au feu de bois pour se régaler, et de stands d’illustration et de tatouage pour prolonger l’expérience.
Une soirée pour vibrer, danser, manger et peut-être repartir avec une trace de la nuit sur la peau. .
CENTRE CULTUREL BELLEGARDE 17 Rue Bellegarde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie labarqueacide@gmail.com
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English :
Circus collective La Barque Acide arrives at Toulouse’s Centre Culturel Bellegarde for a festive, artistic evening!
L’événement LA BARQUE ACIDE PARTY Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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