La Basilique, Parvis de la Basilique, Saint-Quentin

Informations pratiques

La Basilique Dimanche 20 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Parvis de la Basilique Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Haut lieu du gothique du nord de la France, la Basilique de Saint-Quentin constitue un édifice emblématique du patrimoine de la Ville. Des bâtisseurs de la fin du XIIe siècle aux restaurateurs du XXIe, voyagez dans le temps à travers cette aventure humaine.

Parvis de la Basilique Place de la Basilique, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Haut lieu du gothique du nord de la France, la Basilique de Saint-Quentin constitue un édifice emblématique du patrimoine de la Ville. Des bâtisseurs de la fin du XIIe siècle aux restaurateurs du le…

©Ville de Saint-Quentin