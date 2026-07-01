La Basilique, Parvis de la Basilique, Saint-Quentin
dimanche 20 septembre 2026 · Parvis de la Basilique · Saint-Quentin
Informations pratiques
La Basilique Dimanche 20 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Parvis de la Basilique Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Haut lieu du gothique du nord de la France, la Basilique de Saint-Quentin constitue un édifice emblématique du patrimoine de la Ville. Des bâtisseurs de la fin du XIIe siècle aux restaurateurs du XXIe, voyagez dans le temps à travers cette aventure humaine.
Parvis de la Basilique Place de la Basilique, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France
Haut lieu du gothique du nord de la France, la Basilique de Saint-Quentin constitue un édifice emblématique du patrimoine de la Ville. Des bâtisseurs de la fin du XIIe siècle aux restaurateurs du le…
©Ville de Saint-Quentin
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