La bataille de l’ia, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen

La bataille de l’ia Mardi 23 juin, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime

Prix libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T18:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T18:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

Un atelier immersif pour explorer les enjeux sociaux, éthiques et environnementaux de l’IA générative.

Coworking Rouen la Maison bleue 16 Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

Un atelier immersif pour explorer les enjeux sociaux, éthiques et environnementaux de l’IA générative. intelligence artificielle enjeux sociaux