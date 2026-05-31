La bataille de l’ia, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen
La bataille de l’ia, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen mardi 23 juin 2026.
La bataille de l’ia Mardi 23 juin, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime
Prix libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T18:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T18:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00
Un atelier immersif pour explorer les enjeux sociaux, éthiques et environnementaux de l’IA générative.
Coworking Rouen la Maison bleue 16 Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie
Un atelier immersif pour explorer les enjeux sociaux, éthiques et environnementaux de l’IA générative. intelligence artificielle enjeux sociaux
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