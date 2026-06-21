Festival Partir en Livre un été au jardin Jardin des Plantes de Rouen Rouen mercredi 24 juin 2026.

Rouen

Festival Partir en Livre un été au jardin

Jardin des Plantes de Rouen 114 b Av. des Martyrs de la Résistance Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-24

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de l’événement national Partir en Livre, dédié à la jeunesse et à la lecture et organisé par le Centre national du livre, l’association Lis-moi les mots investit le Jardin des plantes de Rouen pour une nouvelle édition de son festival estival Un été au jardin.

Durant un mois, les jeunes lecteurs et leurs familles sont invités à découvrir une bibliothèque éphémère installée dans l’orangerie du Jardin, et à participer à un programme de lectures à voix haute, balades contées, ateliers créatifs, vente de livres, goûter littéraire et rencontres d’auteur·ices, autour du thème national “Nos petits et grands héros”.

o 14 rendez-vous gratuits pour les enfants, petits et grands, consacrés à la littérature jeunesse, au cœur du Jardin des plantes de Rouen !

o Tous les mercredis et samedis, du 24 juin au 18 juillet

o Toutes les animations sont gratuites sur réservation

https://www.eventbrite.com/cc/festival-jeunesse-partir-en-livre-4846124 .

Jardin des Plantes de Rouen 114 b Av. des Martyrs de la Résistance Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

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English : Festival Partir en Livre un été au jardin

L’événement Festival Partir en Livre un été au jardin Rouen a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Rouen tourisme