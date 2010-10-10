La batterie & les percussions Salle des fêtes Charroux Charroux

Charroux

La batterie & les percussions

Salle des fêtes Charroux 12, Grande Rue. Charroux Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Assistez à une démonstration de percussions et un récital musical utilisant des instruments de la famille des percussions. Découvrez le monde de l’artiste Virgile Herbepin à travers une performance axée sur l’improvisation et l’ouverture.

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Salle des fêtes Charroux 12, Grande Rue. Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 04 09 99 mpcharmonie@gmail.com

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English :

Enjoy a percussion demonstration and musical recital using instruments from the percussion family. Discover the world of artist Virgile Herbepin through a performance based on improvisation and openness.

L’événement La batterie & les percussions Charroux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule