La batterie & les percussions Salle des fêtes Charroux Charroux
La batterie & les percussions Salle des fêtes Charroux Charroux samedi 18 avril 2026.
Charroux
La batterie & les percussions
Salle des fêtes Charroux 12, Grande Rue. Charroux Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Assistez à une démonstration de percussions et un récital musical utilisant des instruments de la famille des percussions. Découvrez le monde de l’artiste Virgile Herbepin à travers une performance axée sur l’improvisation et l’ouverture.
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Salle des fêtes Charroux 12, Grande Rue. Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 04 09 99 mpcharmonie@gmail.com
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English :
Enjoy a percussion demonstration and musical recital using instruments from the percussion family. Discover the world of artist Virgile Herbepin through a performance based on improvisation and openness.
L’événement La batterie & les percussions Charroux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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