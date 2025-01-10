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AGENDA · Fort-Mahon-Plage

La belle d’authie Fort-Mahon-Plage

samedi 24 avril 2027 · Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 24 avril 2027
Fin
samedi 24 avril 2027
Heure de début
16:00:00
Ville
80120 Fort-Mahon-Plage
Département
Somme
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Fort-Mahon-Plage

La belle d’authie

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24 16:00:00
fin : 2027-04-24

Date(s) :
2027-04-24

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 3ème édition de la course La Belle D’Authie !

Infos à venir…
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 3ème édition de la course La Belle D’Authie !

Infos à venir…   .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France   lesptitscoureurspicards@gmail.com

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English :

We are pleased to announce the 3rd edition of the “La Belle D’Authie” race!

More information coming soon…

L’événement La belle d’authie Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-01-10 par OT DE FORT MAHON

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