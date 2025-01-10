La belle d’authie Fort-Mahon-Plage
samedi 24 avril 2027 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
La belle d’authie
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24 16:00:00
fin : 2027-04-24
Date(s) :
2027-04-24
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 3ème édition de la course La Belle D’Authie !
Infos à venir…
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 3ème édition de la course La Belle D’Authie !
Infos à venir… .
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France lesptitscoureurspicards@gmail.com
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English :
We are pleased to announce the 3rd edition of the “La Belle D’Authie” race!
More information coming soon…
L’événement La belle d’authie Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-01-10 par OT DE FORT MAHON
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