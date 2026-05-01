La Belle porte 20 ans Vieux verger Brech
La Belle porte 20 ans Vieux verger Brech samedi 23 mai 2026.
Brech
La Belle porte 20 ans
Vieux verger 13 Allée Marie-Louise Trichet Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
A programme
14h30 Déambulation festive & colorée, à pied, sur roues & roulettes dans les rues d’Auray
Départ du Parking du Printemps 2-12 rue Louise Michel 56400 Auray
Venez déguisés !
17h00 Retour vers le Vieux Verger à Brech pour la suite de la fête !
18h00 Concert de l’association Music’Art de Sainte Anne d’Auray Thème musiques Disney
19h00 Repas crêpes & galettes en musique bretonne
21h00 Concerts-spectacles des Bigorneaux d’lavoir et de Le Comité des Fêtes !
et pleins d’autres surprises tout au long de la journée. .
Vieux verger 13 Allée Marie-Louise Trichet Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 6 37 96 32 19
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English : La Belle porte 20 ans
L’événement La Belle porte 20 ans Brech a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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