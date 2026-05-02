Informations pratiques

Les Velluire-sur-Vendée

La Belle Verte, soirée jeux de société

Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La Belle Verte, soirée jeux de société

Entrée gratuite avec une participation à prix libre pour les spectacles et concerts.

Toute la saison boissons et planches apéro

Galettes salées et sucrées presque tous les samedis .

Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 46 02 40 @assolabelleverte

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English :

La Belle Verte, Board Game Night

L’événement La Belle Verte, soirée jeux de société Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin