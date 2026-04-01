La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #36 La prophétie des grenouilles Temple Saillans
La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #36 La prophétie des grenouilles Temple Saillans samedi 18 avril 2026.
Saillans
La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #36 La prophétie des grenouilles
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
– 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un nouveau déluge s’abat sur terre. seule une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, parvient à défier les éléments qui se déchainent dans la démesure. Humains et animaux sont entrainés dans le tourbillon d’une aventure rocambolesque…
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Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com
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English :
A new deluge descends on the earth. Only a motley crew, led by Ferdinand, manages to defy the elements, which are unleashed in disproportionate force. Humans and animals are swept up in a whirlwind adventure…
L’événement La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #36 La prophétie des grenouilles Saillans a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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