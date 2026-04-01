Saillans

La prophétie des Grenouilles projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière

Temple Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Jacques-Rémy Girerd | 2003 | 90’ | France | Animation. A partir de 7 ans

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur

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Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Jacques-Rémy Girerd | 2003 | 90? | France | Animation. Ages 7 and up

Screening followed by a discussion with the director

L’événement La prophétie des Grenouilles projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Saillans a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme