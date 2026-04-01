La prophétie des Grenouilles projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Saillans
La prophétie des Grenouilles projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Saillans samedi 18 avril 2026.
Saillans
La prophétie des Grenouilles projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière
Temple Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Jacques-Rémy Girerd | 2003 | 90’ | France | Animation. A partir de 7 ans
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur
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Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Jacques-Rémy Girerd | 2003 | 90? | France | Animation. Ages 7 and up
Screening followed by a discussion with the director
L’événement La prophétie des Grenouilles projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Saillans a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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