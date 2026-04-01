La Rivière Projection, échange Les yeux dans l’eau Festival international du film de Rivière Saillans
La Rivière Projection, échange Les yeux dans l’eau Festival international du film de Rivière Saillans samedi 18 avril 2026.
Saillans
La Rivière Projection, échange Les yeux dans l’eau Festival international du film de Rivière
Temple Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Avec ce dernier film, Dominique Marchais s’intéresse aux problématiques de la ressource en eau avec toujours la même acuité. Projection suivie d’un échange avec Cédric Proust (SMRD) et Sabine Girard (Inrae)
.
Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
In this latest film, Dominique Marchais takes an equally acute look at the issues surrounding water resources. Screening followed by a discussion with Cédric Proust (SMRD) and Sabine Girard (Inrae)
L’événement La Rivière Projection, échange Les yeux dans l’eau Festival international du film de Rivière Saillans a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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