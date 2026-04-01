La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #36 La rivière Temple Saillans

Saillans

La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #36 La rivière

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans son dernier film le cinéaste s’intéresse aux problématiques de la ressource en eau avec toujours la même acuité. Inspiré à la fois par les connaissances ancestrales et les dernière avancées scientifiques, ce film rassemble différentes intelligences.

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Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

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English :

In his latest film, the filmmaker takes an equally acute look at the issues surrounding water resources. Inspired by both ancestral knowledge and the latest scientific advances, this film brings together different intelligences.

L’événement La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #36 La rivière Saillans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme