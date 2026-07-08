La bibli à la cabane Plage des Amiets Cléder

Informations pratiques

Cléder

La bibli à la cabane

Plage des Amiets La Cabane Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Tout l’été, la bibliothèque de Cléder sort de ses murs et pose ses livres… à la Cabane des Amiets ! Du 6 juillet au 23 août, du lundi au dimanche, venez faire une pause lecture au coeur d’un écrin de verdure.

Et tous les jeudis à 16h30, venez plonger dans des histoires…

Alors, installez-vous confortablement transat, serviette, chapeau et lunettes de soleil sont les bienvenus ,pour un moment de lecture convivial.

Et si le soleil boude ? Pas de panique, on se retrouve la semaine suivante ! (En cas de mauvais temps, la séance est annulée.)

Entrée libre .

Plage des Amiets La Cabane Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 19 57 66

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English :

L’événement La bibli à la cabane Cléder a été mis à jour le 2026-06-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX