La bibliothèque bleue, Théâtre de l’odéon, Marseille
La bibliothèque bleue, Théâtre de l’odéon, Marseille vendredi 30 octobre 2026.
La bibliothèque bleue Vendredi 30 octobre, 14h00 Théâtre de l’odéon Bouches-du-Rhône
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T15:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T15:00:00+01:00
En partenariat avec la revue L’Histoire.
Face au public, les conseils de lecture de l’année du comité de programmation des Nouvelles Rencontres d’Averroès et de L’Orient-Le Jour.
La Méditerranée est un formidable champ de recherche et d’écriture, un lieu essentiel pour raconter et penser le monde. Pour se frayer un chemin dans les nombreuses publications qui paraissent chaque année, l’équipe des Nouvelles Rencontres d’Averroès, une journaliste de L’Histoire et un journaliste de L’Orient-Le Jour dévoilent au public sa sélection d’ouvrages ayant la Méditerranée pour cadre ou pour objet et partage ses coups de coeur avec le public. Au programme, livres d’histoire, de philosophie, essais, documents, récits historiques ou journalistiques, bandes dessinées…
Un plateau critique animé à la manière d’une émission de radio, suivi d’un temps d’échange avec le public.
Théâtre de l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
En partenariat avec la revue L’Histoire.
©Baptiste de Ville d’Avray
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