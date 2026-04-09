La Bibliothèque Claire Bretécher au square Villemin Jardin Villemin Paris

C’est l’été, la médiathèque se met au vert à l’occasion des Bibliothèques Hors les Murs estivales!

Chaque mardi et vendredi de 10h30 à 12h, les bibliothécaires des médiathèques Françoise Sagan et Claire Bretécher et l’association L.I.R.E vous donnent rendez-vous au jardin Villemin pour offrir aux enfants des histoires à volonté.

Venez partager des moments de lectures de contes, d’albums et de kamishibaï.

Informations pratiques:

Les 10, 17, 21, 24, 28 et 31 Juillet et les 4, 7, 11, 14, 18 et 21 Août.

De 10h30 à 12h

Attention: Ces rendez-vous sont soumis aux conditions météorologiques et peuvent être annulées en cas de forte pluie ou de canicule.

Venez lire ou écouter des histoires au jardin Villemin!

Le vendredi 10 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Du vendredi 10 juillet 2026 au vendredi 21 août 2026 :

mardi, vendredi

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 21 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 17 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 21 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 24 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 28 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 31 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 04 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 07 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 11 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 14 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 18 août 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-21T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-28T10:30:00+02:00_2026-07-28T12:00:00+02:00;2026-07-28T10:30:00+02:00_2026-07-28T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00;2026-08-04T10:30:00+02:00_2026-08-04T12:00:00+02:00;2026-08-04T10:30:00+02:00_2026-08-04T12:00:00+02:00;2026-08-07T10:30:00+02:00_2026-08-07T12:00:00+02:00;2026-08-07T10:30:00+02:00_2026-08-07T12:00:00+02:00;2026-08-11T10:30:00+02:00_2026-08-11T12:00:00+02:00;2026-08-11T10:30:00+02:00_2026-08-11T12:00:00+02:00;2026-08-14T10:30:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00;2026-08-14T10:30:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00;2026-08-18T10:30:00+02:00_2026-08-18T12:00:00+02:00;2026-08-18T10:30:00+02:00_2026-08-18T12:00:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00

Jardin Villemin 8 rue des Récollets 75010 Paris

+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr



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