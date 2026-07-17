La bibliothèque de la Société d’horticulture, 180 ans de recherche, Parc Bortoli, Marseille

Informations pratiques

La bibliothèque de la Société d’horticulture, 180 ans de recherche Samedi 19 septembre, 11h00 Parc Bortoli Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite commentée de la bibliothèque patrimoniale dans le cadre des 180 ans de la Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône.

La bilbliothèque créée à l’origine de la Société en 1846 rassemble un remarquable fonds ancien d’ouvrages du XVIIéme au XXéme siécle, et un fonds plus moderne. Découvrez ces trésors devenus très utiles à la lutte contre le dérèglement climatique en adaptant les cultures, dans les jardins comme dans notre agriculture. Depuis 1977 la Société d’horticulture et d’arboriculture des BdR est installée dans la bastide Bortoli au milieu du parc, la bibliothèque se situe au 1er étage. La Société possède également un jardin le long du parc Bortoli.

Départ de la visite toutes les 30 minutes.

Troc ou vente à prix libre de livres anciens et récents sur la nature, dans la cour de la bastide et troc de plantes au jardin.

Café discussion

Plus d’info : https://societe-horticulture-bdr.com/index.php/bibliotheque

Parc Bortoli 2 chemin du lancier 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.societe-horticulture-bdr.com [{« link »: « https://societe-horticulture-bdr.com/index.php/bibliotheque »}]

Visite commentée de la bibliothèque patrimoniale dans le cadre des 180 ans de la Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône. La bilbliothèque créée à l’origine en 1846 rassemble à…

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