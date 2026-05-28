La bibliothèque de Valery Larbaud un parcours musical Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Vichy

La bibliothèque de Valery Larbaud un parcours musical

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 19:15:00

Date(s) :

2026-06-05

Patiemment constituée, riche de plus de 15 000 ouvrages, régulièrement inventoriée et classée par l’écrivain vichyssois tout au long de son existence, la bibliothèque de Valery Larbaud constitue un extraordinaire panorama de la littérature mondiale.

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

Patiently built up, with over 15,000 books, regularly inventoried and classified by the Vichy writer throughout his life, Valery Larbaud?s library constitutes an extraordinary panorama of world literature.

L’événement La bibliothèque de Valery Larbaud un parcours musical Vichy a été mis à jour le 2026-05-26 par Vichy Destinations