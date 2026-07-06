La bibliothèque Drouot hors les murs Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

Au menu : des livres et des jeux pour les enfants !

Nous ferons une petite sélection de magazines pour occuper les adultes.

En cas de mauvais temps, rendez-vous dans le salon Aguado de la mairie.

Attention, pas de BHLM le jeudi 30 juillet et le jeudi 6 août.

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Retrouvez vos bibliothécaires dans le jardin de la mairie du 9ème chaque jeudi matin de 10h30 à 11h45 pendant les vacances d’été.

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

jeudi

de 10h30 à 12h00

gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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