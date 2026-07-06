La bibliothèque Drouot hors les murs Bibliothèque Drouot Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris
Informations pratiques
Au menu : des livres et des jeux pour les enfants !
Nous ferons une petite sélection de magazines pour occuper les adultes.
En cas de mauvais temps, rendez-vous dans le salon Aguado de la mairie.
Attention, pas de BHLM le jeudi 30 juillet et le jeudi 6 août.
Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram
Retrouvez vos bibliothécaires dans le jardin de la mairie du 9ème chaque jeudi matin de 10h30 à 11h45 pendant les vacances d’été.
Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :
jeudi
de 10h30 à 12h00
gratuit Public enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
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