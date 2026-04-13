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La bibliothèque Hergé prend l’air ! Bassin de la Villette Paris

La bibliothèque Hergé prend l’air ! Bassin de la Villette Paris

La bibliothèque Hergé prend l’air ! Bassin de la Villette Paris mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Bassin de la Villette

Adresse : 19ème arrondissement

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Petits et grands sont invités à profiter de ces rendez-vous conviviaux :
installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires
captivantes, des contes et de belles découvertes littéraires.

Au jardin d’Éole
Tous les mardis et jeudis, du 7 juillet au 28 août, de 10h à 12h,
retrouvez-nous à proximité des espaces de jeux.

À Paris Plages – Bassin de la Villette
Du 7 juillet au 22 août, du mardi au samedi, de 10h à 12h30, en compagnie des
équipes des bibliothèques du 19ᵉ arrondissement.

Les animations peuvent être annulées en cas
d’intempéries. N’hésitez pas à nous contacter le jour même pour confirmation.

Bel été de lecture à toutes et à tous !

Cet été, la bibliothèque Hergé vient à votre rencontre, dans le quartier et à Paris Plages, pour des moments de lecture en plein air.
Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 28 août 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T01:59:59+02:00
Date(s) :

Bassin de la Villette 19ème arrondissement  75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr


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