La bibliothèque Hergé prend l’air ! Bassin de la Villette Paris
La bibliothèque Hergé prend l’air ! Bassin de la Villette Paris mardi 7 juillet 2026.
Petits et grands sont invités à profiter de ces rendez-vous conviviaux :
installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires
captivantes, des contes et de belles découvertes littéraires.
Au jardin d’Éole
Tous les mardis et jeudis, du 7 juillet au 28 août, de 10h à 12h,
retrouvez-nous à proximité des espaces de jeux.
À Paris Plages – Bassin de la Villette
Du 7 juillet au 22 août, du mardi au samedi, de 10h à 12h30, en compagnie des
équipes des bibliothèques du 19ᵉ arrondissement.
Les animations peuvent être annulées en cas
d’intempéries. N’hésitez pas à nous contacter le jour même pour confirmation.
Bel été de lecture à toutes et à tous !
Cet été, la bibliothèque Hergé vient à votre rencontre, dans le quartier et à Paris Plages, pour des moments de lecture en plein air.
Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 28 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bassin de la Villette 19ème arrondissement 75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr
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