La bibliothèque Hergé prend l’air ! Bassin de la Villette Paris

Petits et grands sont invités à profiter de ces rendez-vous conviviaux :

installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires

captivantes, des contes et de belles découvertes littéraires.

Au jardin d’Éole

Tous les mardis et jeudis, du 7 juillet au 28 août, de 10h à 12h,

retrouvez-nous à proximité des espaces de jeux.

À Paris Plages – Bassin de la Villette

Du 7 juillet au 22 août, du mardi au samedi, de 10h à 12h30, en compagnie des

équipes des bibliothèques du 19ᵉ arrondissement.

Les animations peuvent être annulées en cas

d’intempéries. N’hésitez pas à nous contacter le jour même pour confirmation.

Bel été de lecture à toutes et à tous !

Cet été, la bibliothèque Hergé vient à votre rencontre, dans le quartier et à Paris Plages, pour des moments de lecture en plein air.

Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 28 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bassin de la Villette 19ème arrondissement 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr



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